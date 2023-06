Dutchbat-militair Rob Zomer laat Veteranendag aan zich voorbij gaan

Militaire veteranen in Nederland krijgen vandaag hun jaarlijkse eerbetoon voor hun inzet voor de vrede. Maar de Nederlandse Veteranendag is niet aan iedereen besteed. "Ik ga zo min mogelijk naar Nederland en kom dus ook niet voor de Veteranendag", zegt Haarlemmer Rob Zomer, Dutchbat-militair die al jaren teruggetrokken leeft in Bosnië.

Veteraan Rob Zomer op het terrein van zijn bed & breakfast in Bosnië. - Rob Zomer

"Ik vind de Veteranendag echt wel belangrijk, maar vooral voor collega's die daarmee erkenning krijgen voor hun werk", legt Rob uit. "Voor mezelf is dat iets anders omdat ik op afstand zit, letterlijk. Daardoor krijg je er minder binding mee." Rob werd in 1995 als militair uitgezonden naar Bosnië, Dutchbat III, als soldaat in de vredesmacht. Hij was erbij toen de enclave van Srebrenica viel en meer dan 8.000 Bosnische mannen werden gedood. De gebeurtenis, die door onderzoekers is omschreven als de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, tekende Rob voor het leven. Een jaar na de val van Srebrenica werd het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) bij hem vastgesteld en was 'het leven na Bosnië niet altijd even makkelijk', zoals Rob het zelf omschrijft. Hij vond het leven in Nederland te hectisch. Toen hij in 2008 terugging naar Bosnië werd hij gastvrij ontvangen. Kort daarna besloot hij definitief naar Bosnië te gaan om er een bed & breakfast voor veteranen te beginnen, in het gebied waar de enclave lag.

'Ik vind er niks aan om naar Nederland te gaan, het geeft alleen maar stress" Veteraan Rob Zomer

Hij heeft een plek in de bergen, in het groen en dat bevalt hem beter dan zijn geboorteland: "Ik vind er niks aan om naar Nederland te gaan. Het geeft me alleen maar stress, het is te gejaagd. Rijd maar eens de snelweg op, dat is één grote stressbende." Rob wil graag naar de toekomst kijken van de veteranen, maar die is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Het doet hem nog altijd pijn dat Dutchbatters worden aangekeken op de genocide omdat deze in hun aanwezigheid gebeurde. "Mensen weten er te weinig van. Er zitten veel nuances in. De groep mannen die is vermoord bijvoorbeeld; die is zelf gaan lopen. Onderweg zijn ze gedood. Daar waren wij niet bij." Hoewel de eerste militairen die ooit teruggingen naar Bosnië niet allemaal positief werden ontvangen, heeft Rob zelf betere ervaringen: "De Bosniërs die er destijds zelf echt bij waren, die hier leefden, die zeggen 'dankjewel', die weten dat we ons best hebben gedaan."

Veteraan Rob Zomer (rode baret) bij het monument in Bosnië dat hij zelf bouwde voor zijn gesneuvelde collega Raviv van Renssen. - Rob Zomer

Bij de bed & breakfast van Rob kunnen veteranen terecht om hun vaak heftige ervaringen te verwerken. Hij is gastheer en gids om mee door het gebied te trekken. Zijn werk leverde hem onlangs een nominatie op voor de Witte Anjer Prijs, een prijs voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. Hij won uiteindelijk niet. "Het klinkt misschien arrogant, maar ik heb die prijs niet nodig", zegt Rob. "Ik wéét namelijk dat ik hier goed werk doe." Kijkend naar de toekomst vindt Rob dat Nederland nog veel meer moet doen voor de veteranen: "Alleen al van Dutchbat III hebben 50 veteranen zelfmoord gepleegd. Daar wordt heel weinig aandacht aan geschonken. Die jongens hebben hartstikke hard hulp nodig. Dat is een uitdaging voor de samenleving."