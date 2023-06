College van Hoorn wil steiger voor tien boten aanleggen bij nieuwe stadsstrand

Het idee voor een botensteiger op het nieuw te openen strand komt vanuit het college van burgemeester en wethouders. Zij willen een aparte omgevingsvergunning verlenen om de steiger mogelijk te maken. Deze moet plaats bieden aan ongeveer tien boten, van maximaal tien meter lang.

"De steiger is bedoeld voor dagpassage van recreatievaartuigen, en is beschikbaar tijdens het vaarseizoen", stelt de gemeente over de periode tussen 1 april en 1 november. "Overnachting wordt niet toegestaan en verder zijn er geen ondersteunende faciliteiten."

Hoewel de aanleg van een steiger in strijd is met het oorspronkelijke bestemmingsplan, heeft het Hoornse college bevoegdheid om de nieuwe omgevingsvergunning uit te geven. De raad in Hoorn hoeft er geen akkoord op te geven.

De stukken die nodig zijn voor de aanleg van een nieuwe botensteiger zijn sinds gisteren in te zien. Tot en met donderdag 3 augustus kan iedereen die dat wil de plannen bekijken op het tijdelijke stadhuis aan de Nieuwe Steen. Maar ook is het mogelijk de stukken online te lezen via de website van de gemeente.

Hondenstrand, foodtruck en strandpaviljoen

Naast de nieuw aan te leggen steiger, liggen er nog meer plannen in het verschiet. Zo krijgen in de toekomst honden een eigen plaats op het nieuwe strand. Vanaf de zomer van 2024 komt er een aparte zwemplek voor de viervoeters die verkoeling willen zoeken in het water.

Ook voor bezoekers die iets willen eten en drinken gaat gezorgd worden. Zo komt er in 2024 een nieuw strandpaviljoen, gerund door Elle Mol van Sportcafé Zwaag en café de Harmonie. Een paar maanden geleden werd nog getwijfeld over de naam van het paviljoen. "We hebben een reclamebureau in de hand genomen om ons daarbij te helpen. De inkt onder het contract is ook nog nat, dus we hebben nu de tijd om ons daarop te focussen", liet hij in maart weten.

Mansur Mihanpour heeft een mobiel verkooppunt bij winkelcentrum De Korenbloem in Zwaag en kan vanaf de zomer van start met zijn foodtruck, die het hele jaar open mag blijven. Op het strandpaviljoen moet langer worden gewacht. "April 2024 moet alles staan. We hebben dus nog een jaar, maar een jaar is ook zo voorbij", aldus Mol.