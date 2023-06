De Peiling: ik kan zonder een eigen auto

Op talloze manieren wordt in onze provincie geprobeerd autogebruik terug te dringen: in Amsterdam leidt de knip in de Weesperstraat tot veel ophef, in Haarlem en Beverwijk is er ontevredenheid over verhoging van parkeertarieven. De heilige koe is niet meer heilig. En het gebruik van fiets, trein, tram en bus wordt aangemoedigd. De stelling van vandaag in de Peiling gaat over de auto.

Om de discussie te stimuleren over autogebruik heeft de gemeente Amsterdam één van de verkeersaders afgesloten: de knip op de Weesperstraat. Gisteren protesteerden bewoners van de Kattenburgerstraat omdat zij nu al het verkeer voor hun deur hebben. Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst is dat juist het probleem: die onvermijdelijke onophoudelijke stroom vervuilende auto's in de stad.

De gemeente Haarlem heeft recent een tik op de vingers gekregen van de voorzieningenrechter. Die bepaalde dat de gemeente geen betaald parkeren mag invoeren in elf wijken. Daarmee is een referendum over gereguleerd parkeren weer dichterbij gekomen. Zo zijn er op verschillende plaatsen in de provincie parkeerproblemen en discussies. Wat vind jij? Iedereen in het openbaar vervoer of elektrisch rijden? Of zweer jij bij je eigen benzine auto? We horen het graag!