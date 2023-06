Onderzoek naar verspreiding discriminerende pamfletten in Alkmaar over 'moslimquotum'

Het college van Alkmaar maakt zich zorgen over de discriminerende pamfletten, die in delen van Alkmaar zijn verspreid. Dat liet burgemeester Anja Schouten weten tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, in antwoord op vragen van PvdD-fractievoorzitter Kıvılcım Pinar. Het college keurt de pamfletten af en probeert met de politie de maker en de omvang van de verspreiding te achterhalen.

Het college kwam zelf op 12 juni op de hoogte van pamfletten, waarop bewoners wordt gevraagd of zij oren hebben naar in een 'moslimquotum'. De pamfletten zijn in elk geval verspreid in de wijken De Hoef en Overdie, waar relatief veel moslims wonen, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

Onder het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden staat een antisemitisch getinte wedervraag die lezers zich volgens de auteur zouden stellen. "Ja ja ik hoor je al denken: en hoe zit het dan met de joden die vanwege de Tweede Wereldoorlog vinden dat er wraak op het Europese volk moet worden genomen waardoor we nu in een veredeld concentratiekamp wonen?"

Strafrechtelijk onderzoek

Al snel kwamen er meer meldingen binnen, maar het college gaf hier nog geen ruchtbaarheid aan, want dat zou de maker alleen maar een groter bereik bieden. Maar er wordt dus wel degelijk wat mee gedaan, verzekert burgemeester Schouten. "Een strafrechtelijk onderzoek is nog niet aan de orde. We werken wel samen met de politie om te achterhalen waar de pamfletten zijn verspreid en waar ze vandaan komen. Gebiedsteams hebben bij inwoners aangebeld en met veel mensen gesproken."



"Mensen vinden het echt niet fijn en nemen er afstand van, maar ze waren niet echt bezorgd", vult de burgemeester aan. "We kunnen niet spreken van maatschappelijke onrust."