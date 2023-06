Jonge Alkmaarders staan stil bij tweejarig jubileum, maar van wie eigenlijk?

Twee jaar is ze in dienst. En 'we' kennen haar natuurlijk allemaal: de burgemeester van Alkmaar. Maar niets is minder waar, blijkt uit rondvraag bij willekeurige jongeren op straat. Een snelle steekproef leert dat het antwoord op de vraag wie Anja Schouten is, vooral ontkennend moet zijn: "Als ik heel eerlijk ben, heb ik echt geen flauw idee."

Op 23 juni 2021 werd Anja Schouten burgemeester van Alkmaar. In april stond Alkmaar Centraal al bij dit jubileum stil met een uitgebreid interview. Hierin vertelde ze zichtbaarheid als bestuurder heel belangrijk te vinden.

Veel Alkmaarders zullen haar ook wel kennen, ze is bij veel evenementen aanwezig. In de periode dat Alkmaar zonder wethouders zat, nam zij namelijk veel openbare taken waar. Toch wordt Schouten niet door iedereen herkend, blijkt als op straat een foto van haar wordt getoond aan een aantal jonge Alkmaarders: "Die ken ik niet."

'Goed gekleed'

Wel kreeg de burgemeester complimenten over haar voorkomen: "Ze ziet er goed gekleed uit", oordeelt een van de jongere. "Misschien een partijleider", gokt iemand anders. Niets is minder waar. Burgemeester Schouten is nadrukkelijk partijloos. Toch heeft één iemand het wel bij het rechte eind. "Dat is Anja Schouten", klinkt het opeens vol overtuiging. "Mijn vader kijkt best vaak het nieuws."