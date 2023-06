Oekraïense kunstenaars exposeren in de Koepel: "Het is een onvermijdelijke pijn"

"Iedereen weet wat er aan de hand is, maar ze kunnen het niet ervaren. Ik wil heel graag laten zien hoe het daar nu is en welke gevoelens de mensen daar hebben", vertelt de Oekraïense Anna Grushko. Met een groep van vijf mensen organiseert ze daarom dit weekend een kunstexpositie in de Koepel.

"Het is een onvermijdelijke pijn, je ziet alles waar je van houdt vernietigd worden", vertelt Anna. "Ook gaat het over de standvastigheid van het Oekraïense volk", voegt mede-initiatiefnemer Max Pover toe. "Wanneer de dreiging zo groot is, houden mensen nog meer vast aan hun cultuur, en dat zie je hier."

De expositie die dit weekend in de koepel wordt gehouden, laat onbekende Oekraïense kunstenaars zien. "Het zijn digitale kunstwerken die wij hebben geprint en opgehangen", zegt Max.

De artiesten hebben ze via Instagram benadert. "Het is fijn als er mensen in de groep zitten die dezelfde taal spreken", aldus Max. Al hadden diezelfde mensen het soms wel even moeilijk om de kunst uit hun eigen land te bekijken.

De groep bestaat uit vijf studenten die niet van plan zijn om na deze expositie te stoppen. "We willen onbekende artiesten een podium geven. Elke expositie in een ander thema rond een wereldprobleem", vertelt Anna. De expositie draagt de naam Exhibit Unknown "via Instagram gaan we updates geven over nieuwe tentoonstellingen", meldt Max erbij.

Het openingsevent van Exhibit Unknown start op zaterdagmiddag 24 juni om 15.00 uur en begint met een herdenking ter ere van alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.