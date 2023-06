Weer ongeluk op beruchte weg Slootdorp, één gewonde en auto's total loss

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 10.45 uur. Direct erna is het alarmnummer gebeld. Volgens de melder zou de (bestel)auto over de kop zijn gegaan, aldus de politie. Door de klap belandde de bestelbus onderaan het talud.

De bestuurder van de bestelbus zou gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie kan dit nog niet bevestigen, maar meldt wel dat beide bestuurders aanspreekbaar waren.

De auto's zijn zwaar beschadigd en moeten worden weg getakeld. Er is contact met de Verkeersongevallenanalyse geweest over of er verder onderzoek nodig is.

Weg aanpakken

Op de kruisingen van de Nieuwesluizerweg en de zijwegen gebeuren regelmatig ongelukken. Uit cijfers blijkt dat in de periode van 2018-2023 in totaal 30 ongevallen zijn geweest. Juist vorige maand nog heeft de gemeente beloofd de weg 'goed aan te pakken'.

Zo wordt gedacht aan het verbreden van de weg, een bredere berm, een fietsbrug over het Waardkanaal en middeneilanden op de weg bij de kruisingen. Het duurt wel nog even voor er daadwerkelijk iets gebeurt: naar verwachting beginnen de werkzaamheden pas eind 2025.