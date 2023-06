Nog geen urgentieverzoek voor Hoornse Charlotte: "Waar wacht de wethouder op?"

Via 1.Hoorn wordt een traject voor schuldsanering opgesteld. Parlan neemt de begeleiding van Charlotte en de kinderen op zich. Op naar beter. Of zoals het Willem het omschrijft. "Het vuile water moet eerst weg, voordat er nieuw water in het zwembad komt. Pas dan kunnen de kinderen weer lekker zwemmen."

Stapje voor stapje wordt er onder aanvoering van Willem Bakker uit Westwoud vooruitgang geboekt. Hij heeft zich vastgebeten in de zaak. Met als voorlopig hoogtepunt: een ontmoeting van Charlotte met haar eigen kinderen, deze week. "De kinderen waren wild enthousiast om hun moeder weer eens te zien. Dat is gewoon schitterend."

Het leven van Charlotte staat de laatste jaren vooral in het teken van overleven. Nadat ze drie kinderen krijgt, belandt ze - inmiddels woonachtig in Den Helder - in een giftige relatie. Ze kan maar één ding doen: vertrekken. Er wordt aangifte van mishandeling gedaan bij de politie en ook instanties als Jeugdzorg en Veilig Thuis worden ingeschakeld. Er komt gedeelde voogdij, maar omdat Charlotte geen woning heeft wonen de kinderen al tijden bij hun vader.

De inmenging van de verschillende instanties zorgen al die jaren niet voor het gewenste resultaat. Tot grote frustratie en veel verdriet van Charlotte en haar omgeving. Die zien haar aftakelen. Uiteindelijk zwerft ze enkele maanden in Hoorn, in een tentje langs de A7. "Ik weet niet waar ze was nu geweest als ik haar niet op tijd had gevonden", zei haar tante onlangs tegen NH. "Ze was depressief, mentaal gebroken." Zij neemt haar nichtje huis.