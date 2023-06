Duizend bezoekers verwacht bij grote optocht Hindoetempel in Den Helder

De grootse optocht, waarbij de god Ganesha door de stad geleid wordt, vindt jaarlijks plaats op dag 9 van het tiendaagse festival. In aanloop naar de grote optocht worden er op de eerste acht dagen al twee diensten per dag gehouden. Hierbij wordt de god tijdens de middagdienst in een kleine processie door de tempel geleid en tijdens de avonddienst gaat de processie ook naar buiten: om de tempel heen.

De toen nog kleine Sri Lankaanse gemeenschap in Den Helder begon de tempel in een zaaltje van een kerk. In 2000 werd de grond gekocht waar in de jaren erna de tempel werd gebouwd. In 2013, met de bouw van de toren aan de voorkant, was de tempel voltooid.

"Iedere tempel is gewijd aan een van de goden", legt Shagithya Sivanesan uit Den Helder uit. Samen met haar vader en bestuurslid Sivanesan Nadarasam vertelt ze enthousiast over het festival en de tempel. "Bij het opbouwen van de gemeenschap, in 1991, wisten mijn vader en de anderen dat ze veel geduld nodig zouden hebben voor de onderneming. Daarom kozen ze om de tempel te wijden aan Ganesha, die onder andere de god van geduld is."

"De toren van de Hindoetempel is bedoeld om op afstand te laten zien dat de tempel er is"

De tempel die er nu staat is de grootste hindoetempel van Nederland en een van de grootste van Europa. Hij is de eerste in Europa die voldoet aan de Sri Lankaanse hindoeïstische richtlijnen. Bijvoorbeeld de toren, vertelt Nadarasam. "Die is bedoeld om op afstand te laten zien dat de tempel er is. In ieder van de potten zitten granen: die hebben een beschermende functie."

Steden

Tijdens het festival komen hindoes uit heel Nederland naar Den Helder toe. De puja's, de diensten, worden door verschillende steden voorbereid. Sivanesan: "Dinsdagmiddag was de dienst bijvoorbeeld in naam van de stad Beverwijk, en die in de avond in naam van Zaandam."

De tempel trok in de eerste jaren na de bouw enorm veel bekijks. "Er kwamen groepen mensen langs die we dan een rondleiding gaven. Ik denk dat iedere Jutter hier inmiddels wel minstens één keer is geweest." Als er tijdens de dienst een Duitse toeriste in de deuropening verschijnt, wordt ze hartelijk welkom geheten om binnen te kijken. Ook buiten proberen een paar mensen een blik op te vangen van wat er binnen gebeurt.

