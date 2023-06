Onrust in Heemstede: gemeente wil villa van 2 miljoen kopen voor opvang asielzoekers

Het nieuws dat de gemeente Heemstede een villa met een prijskaartje van twee miljoen euro wil kopen om 25 minderjarige alleenstaande asielzoekers in onder te brengen zorgt voor onrust in het dorp. Tijdens een eerste informatiebijeenkomst probeerde de gemeente de Heemstedenaren gisteravond te kalmeren, dat lukte niet.

"Het riep meer vragen op dan dat het antwoorden verschafte", vertelt Sander Faassen over de informatiebijeenkomst. Faassen woont vlak naast de villa die de gemeente op het oog heeft en maakt zich ernstige zorgen over de plannen.

Pas vorige week vrijdag kregen de omwonenden voor het eerst een brief in de bus waarin ze op de hoogte werden gebracht van de plannen. Gisteren was de eerste informatiebijeenkomst om de buurt te informeren 'over welke vervolgstappen u mag verwachten', valt te lezen in de brief die in handen is van NH.

25 jongeren in een villa

Het plan van de gemeente is als volgt: voor de prijs van 1.928.500 euro is de gemeente eigenaar geworden van de villa, valt te lezen in een raadsbesluit van 9 juni. Het gaat om een villa van 372 vierkante meter met elf kamers, zes slaapkamers, twee badkamer en een jacuzzi.

Het koopcontract is al getekend, al is de koop pas helemaal rond als ook de gemeenteraad akkoord gaat. De gemeente wil het vrijstaande huis renoveren en vanaf begin volgend jaar verhuren aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Zij zullen het pand gebruiken als accommodatie voor 25 alleenstaande minderjarige asielzoekers.