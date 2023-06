Aantal werkende daklozen Amsterdam stijgt: "Collega's vragen onder welke brug ik slaap"

Het aantal economisch daklozen, mensen die financieel zelfstandig zijn maar geen dak boven hun hoofd hebben en vaak slapen bij familie of vrienden, blijft stijgen. Waar in 2020 nog 186 keer om hulp werd gevraagd, gebeurde dat in de eerste vijf maanden van dit jaar al 535 keer.

Gregor was mantelzorger voor zijn moeder en moest nadat zij overleed het ouderlijk huis verlaten. Het lukte hem vervolgens niet om een eigen woning te vinden. Na een tip van een vriend kwam hij terecht bij de Regenboog Groep. Met het project Onder de Pannen worden economisch daklozen gekoppeld aan mensen die een kamer over hebben. Dat lukte, waardoor Gregor een jaartje in een kamertje van negen vierkante meter terecht kon.

"Een economisch dakloze is iemand die zijn leven op de rit heeft, maar door de wooncrisis geen vaste plek heeft", legt Tamara Kuschel van de Regenboog Groep uit. "Dus ze hebben wel werk, hobby's, soms kinderen, maar kunnen geen woning vinden. Het zijn vooral mensen die door een scheiding of relatiebreuk geen plek meer hebben of zzp'ers of mensen die in een te dure woning wonen."

Stropdasdaklozen

Inmiddels heeft Gregor een studiootje in West gevonden. De Regenboog Groep schat dat er nog zo'n 3000 economisch daklozen zijn in de stad. Maar dat kunnen er net zo goed vijfhonderd extra zijn. "Het is een groep die behoorlijk onder de radar leeft", vertelt Kuschel. "Veel mensen zien zichzelf ook niet als dakloos en zijn niet gewend om hulp te vragen. De groep neemt ook alleen maar toe. Twee jaar geleden hadden we zo'n 20 aanvragen per week voor tijdelijk wonen, nu zitten we op 40 aanvragen.