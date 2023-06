Europees kampioen HCAW gehuldigd na "unieke zegetocht" door Bussum

Bussums trots HCAW wist een kleine twee weken geleden het Europees kampioenschap binnen te honkballen. En dat moest natuurlijk gevierd worden. Gisteren werden de atleten tijdens de zegetocht in een cabriobus door Bussum gereden, waarna ze werden gehuldigd door de burgemeester en sportwethouder.

Na de thuiswedstrijd tegen Neptunus werden de honkballers in de klassieke cabriobus vanuit de club door Bussum gereden. De zegetocht kwam rond 19.00 aan op het Wilhelminaplantsoen, waar de Europees kampioenen werden gehuldigd door de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde, en bijbehorend sportwethouder Jelmer Kruijt.

De feestelijkheden waren toen al een paar uurtjes onderweg op het plantsoen, want de gemeente had de moeite genomen om een dj in te huren en extra catering te regelen. Naast de huldiging ontving het team ook nog eens een Zilveren Legpenning en een cheque.

EK in eigen huis

Begin juni begon het internationale toernooi. Honkbalclub Allen Weerbaar, zoals de club voluit heet, was er helemaal klaar voor. Aangezien ze voor het eerst in 24 jaar landskampioen waren geworden, mochten ze gelijk het toernooi in eigen huis organiseren.

De eerste wedstrijd in de groepsfase tegen het Franse Rouen Huskies werd simpel gewonnen met 18-5. Ook de tweede groepswedstrijd was tegen het Tsjechische Arrows Astrava. Dat team werd met overtuigende cijfers van het veld geslagen: 12-0. Daarmee was de halve finale zeker. De laatste groepswedstrijd tegen de Duitse Bonn Capitals werd met 5-2 verloren, maar dat maakte niet uit.

In de halve finale stond HCAW tegen provinciegenoten Amsterdam Pirates. Deze wedstrijd bleek een spannende, maar pakte in het voordeel van de Bussummers uit met een nipte winst van 4-3. De Duitsers van Bonn Capitals werden met 13-3 van het veld geslagen door het Italiaanse Parma.

Dus moesten de Bussummers het in de finale opnemen tegen de titelverdedigers uit Parma. Met klinkende cijfers werd HCAW uiteindelijk voor het eerst in hun geschiedenis Europees Kampioen: 11-4.