Omstreden asielboot volgende week weg uit Velsen-Noord

Asielschip Silja Europa vertrekt over ongeveer een week uit Velsen-Noord. Van de duizend asielzoekers die daarop verbleven, zijn er nog 264 over. Die gaan tijdelijk naar andere noodopvang in de buurt. Eind augustus of september keren zij terug naar Velsen-Noord, waar zij op dezelfde plek aan de VOB-kade in een kleiner schip zullen worden opgevangen.

Het vertrek van de Silja Europa van de VOB-kade in Velsen-Noord is vandaag bekend gemaakt door het Velsense college. Het schip ligt er sinds 21 september vorig jaar. Het was de bedoeling dat het schip tot afgelopen 1 maart zou blijven liggen, maar dat werd uiteindelijk veel langer.

De ontwikkelingen rond het schip maakten veel los in Velsen-Noord. Een deel van de bewoners was vorig jaar niet blij met de komst en liep mee in een protestmars.

Uiteindelijk bleef het schip langer dan afgesproken, ondanks de negatieve uitslag van een enquête in Velsen-Noord. Een meerderheid van de ondervraagden zei nee tegen een langer verblijf, maar de Silja Europa bleef toch. Tot woede van omwonenden.

Een alliantie van bedrijven was juist tegen het weer wegsturen van de asielzoekers uit Velsen-Noord. "Wij zitten hier te gillen om mensen. Alleen al bij Tata Steel staan zeshonderd vacatures open. En wij sturen die mensen weg", zei Cees Duijn van InnoMax tegen NH.

Doorstroomlocatie in Rotterdam

De meeste asielzoekers die op de Silja Europa verbleven zijn al overgeplaatst naar andere opvanglocaties in Nederland. De overgebleven 264 mensen hebben 'binding in de regio', zoals kinderen die in Castricum en Heemskerk naar school gaan. Waar ze precies worden opgevangen tot het nieuwe schip in Velsen-Noord ligt, is onduidelijk.

Wanneer de Silja Europa precies vertrekt is niet helemaal duidelijk; dat hangt af van een aantal factoren, zoals weersomstandigheden. Het schip gaat naar Rotterdam en wordt daar een doorstroomlocatie voor statushouders.