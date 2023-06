Jonge medewerkers Tata Steel op verrassingsbezoek bij Greenpeace: "We willen hetzelfde"

Met drie touringcars kwamen vandaag zo'n 150 jonge medewerkers van Tata Steel naar Amsterdam-Noord. Daar overhandigden ze een brief aan Greenpeace, die dit weekend een groot protest organiseert tegen de staalfabriek. "We willen laten zien dat we naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar"

Faiza Oulahse, Hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, was niet op de hoogte van de actie van de jonge medewerkers. "Ik was compleet verrast en overweldigd", vertelt ze. "Ik vind het heel mooi dat ze een handreiking doen. Je kan namelijk prima respectvol met elkaar praten terwijl je ook gewoon van mening kan verschillen."

In de brief geven de medewerkers aan dat ze eigenlijk hetzelfde willen als Greenpeace, namelijke een groen, schoon en circulair Tata. "We vragen in de brief eigenlijk om samen te werken en van elkaar te leren, in plaats van tegenover elkaar te staan," vertelt Sara Kleijn (30). "Er is gewoon veel onbegrip en dat zou niet nodig moeten zijn. We hebben hetzelfde einddoel, alleen de route is misschien wat anders."

Kleijn ging later samen met Eduard Ingen Housz (37) nog naar binnen om te praten met Oulahse. "Ik heb het gevoel dat onze boodschap goed ontvangen werd", vertelt Ingen Housz. "We hebben een goede discussie gehad over de dingen waar we nog van mening over verschillen, maar dat is ook goed. Een nieuwe afspraak voor volgende week is in ieder geval al gepland."