Gemeente zet knip door tijdens afsluiting A10, slagbomen alleen open bij 'onveilige situaties'

Toch is het niet uitgesloten dat de slagbomen, net als op vrijdagavond 16 juni, even open gaan . "Het projectteam staat tijdens de werkzaamheden in rechtstreeks contact met Rijkswaterstaat", schrijft Van der Horst. "Als de werkzaamheden op de A10 leiden tot onveilige situaties op de A10 en de toe- en afritten zullen we volgens protocol de slagbomen open zetten om de druk op de A10 te verminderen."

De binnenring van de A10 Noord is vanaf vrijdagavond 23 juni 23.00 uur tot maandag 26 juni 05:00 uur afgesloten omdat er stiller asfalt aangebracht wordt. Volgens Van der Horst betekent het feit dat de weg niet in beide richtingen dicht is dat er dus 'altijd een alternatieve route via de A10 mogelijk is'.

Van der Horst schrijft dat ze wel ziet dat de proef 'voor sommige bewoners, ondernemers en bezoekers' hinder oplevert omdat ze of langer onderweg zijn of meer verkeer voor de deur hebben. "De hinder voor bewoners aan de Kattenburgerstraat en voor mensen die afhankelijk zijn van de auto omdat ze slecht ter been zijn, zorg moeten verlenen of hun brood ermee verdienen is enorm vervelend. Dat zien we en waar het echt schrijnend is, kijken we of we dit gedurende de pilot al kunnen oplossen."

Ook enthousiasme

"Ik zie tegelijkertijd ook in deze eerste anderhalve week dat de leefbaarheid en de veiligheid op de Weesperstraat en de direct aangrenzende straten direct verbeteren door de pilot", stelt Van der Horst. "De bewoners aan de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat, die jaren lang duizenden auto’s per dag door hun straat hadden rijden, komen elkaar weer tegen op straat."