Bussumse jongen (15) opgepakt na bedreigen Amsterdamse tiener, verdachte herkend door school

Een 15-jarige jongen uit Bussum is gisteren door de politie aangehouden voor het online bedreigen van een 13-jarige jongen uit Amsterdam. In het filmpje dat hij naar het slachtoffer stuurde liet hij een vuurwapen zien, maar dat bleek achteraf een nepwapen.

Naast het laten zien van een vuurwapen bedreigde de Bussummer het slachtoffer ook met de dood. Het filmpje werd gezien door een medewerker van een school in Laren, die een leerling herkende en de politie inschakelde.

Na een bezoek van de politie bij de jongen bleek hij in het bezit te zijn van drie nepvuurwapens, die moeilijk van echt te onderscheiden zijn. De nepwapens zijn in beslag genomen en de jongen is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de verdachte een zogenoemd Halt-plus-traject moet doorlopen. Dit is een Halt-straf voor zwaardere delicten.