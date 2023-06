Medemblik pakt wegen aan, maar hoe zit het met gevaarlijkste kruising in Andijk?

De Dorpsraad Andijk is teleurgesteld over de aangekondigde verkeersplannen in de gemeente Medemblik. Nu bekend is geworden dat onder andere de Markerwaardweg in Medemblik wordt aangepakt, is nog steeds niet duidelijk wat er moet gebeuren met de gevaarlijke Gedeputeerde Laanweg. De Dorpsraad strijdt al jarenlang voor meer veiligheid.

Kruispunt Gedeputeerde Laanweg - Kadijkweg - NH Nieuws / Chantal Bos

Eerder deze week maakte de provincie Noord-Holland bekend dat de op- en afritten van de snelweg A7 bij bedrijventerrein Agriport worden aangepakt. Ook komt er een parallelweg langs de Markerwaardweg in Medemblik, en een rotonde bij de kruising Westerzeedijk. Alle plannen worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gedeputeerde Laanweg En dat laatste steekt bij de Dorpsraad Andijk, die zich zeker twaalf jaar bezighoudt met één van de gevaarlijkste wegen binnen de gemeente. In totaal wordt al bijna 40 jaar gestreden voor een veiligere Gedeputeerde Laanweg, waarop de laatste jaren talloze ongelukken zijn gebeurd. Deze waren soms eenzijdig, maar hadden soms ook een dodelijke afloop voor een bestuurder. Alleen al sinds januari is het vier keer voortgekomen dat er een ongeluk gebeurde op deze 'dodenweg'. Ook andere kruisingen in Andijk staan bekend als risicovol.

"Dat andere wegen voorrang krijgen zal een reden hebben, maar wij strijden al tientallen jaren voor deze weg in Andijk." Gerrit van Keulen, dorpsraad Andijk

"Dat andere wegen voorrang hebben zal een reden hebben. Maar wij strijden al tientallen jaren voor deze weg. Het heeft in verschillende verkiezingsprogramma's gestaan. Zelfs Rijkswaterstaat heeft een kruispunt op de Gedeputeerde Laanweg aangemerkt als de gevaarlijkste in de gemeente Medemblik", stelt Gerrit van Keulen. "We hebben meerdere keren aan de raad gevraagd wat de stand van zaken is. Maar tot nu toe nog zonder reactie..." Van Keulen, actief bij de Dorpsraad Andijk, laat weten in het verleden meermaals goed contact te hebben gehad met Frank Streng, die naast burgemeester van de gemeente Medemblik ook de portefeuille Verkeer had. Sinds hij door ziekte moest besluiten te stoppen, is het contact met zijn opvolger minder geworden. Niet opgeven "Wij weten nu op geen enkel punt wat er gaat gebeuren met de Gedeputeerde Laanweg", zegt Van Keulen. "Wat voor onderzoeken er nog eventueel gedaan moeten worden, welke kosten er aan verbonden zijn, en wanneer ze überhaupt kunnen beginnen. En dat is jammer, want iedereen is gebaat bij een goede communicatie." Volgens Van Keulen heeft de Dorpsraad Andijk onlangs bij de gemeente het verkeer- en vervoersplan opnieuw aangekaart. Dit plan is aangenomen, waarna een gesprek volgt met inwoners van Andijk over de uitvoering.

"We hadden liever gehoopt dat het college al zou zeggen zicht te hebben over de kosten en lengte van de werkzaamheden aan de Gedeputeerde Laanweg" Gerrit van Keulen, dorpsraad Andijk

"Dat gesprek staat volgens mij pas ergens dit najaar, of aan het einde van dit jaar gepland. We hadden liever gehad dat het college al zou zeggen dat, nu we toch al jaren bezig zijn, zicht hebben over de kosten en lengte van de werkzaamheden", licht Van Keulen toe. "Dat er een datum geprikt is om de eerste schop in de grond te zetten. De gesprekken nu zullen op korte termijn niets uithalen." Van Keulen en de Dorpsraad Andijk blijven de komende tijd strijdbaar. "Wij gaan zeker niet opgeven. Het is een kwestie van de lange adem."