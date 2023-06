Boa's in Bloemendaal krijgen bodycams: "Ze vergroten het veiligheidsgevoel"

De gemeente Bloemendaal gaat de handhavers binnenkort uitrusten met een bodycam. Die werkt vooral preventief en zorgt ervoor dat zij zich veiliger voelen. Dat is hard nodig volgens de gemeente, omdat de Boa's steeds zwaardere taken op zich moeten nemen.

"Door het toenemend aantal bevoegdheden en meer meldingen vanuit politie waar de boa’s op af gaan, worden zij steeds vaker geconfronteerd met agressie en/of verwarde personen", legt woordvoerder Judith Oost Lievense van de gemeente Bloemendaal uit aan NH. "Daardoor neemt de kans op escalatie toe en voelen de handhavers zich vaker onveilig."

De bodycam is een mooi middel om dat tegen te gaan. De kleine camera op de borst zorgt ervoor dat het aantal bedreigingen sterk afneemt en dat er minder verbale agressie is richting de boa's. Een aantal gemeenten in de regio gebruikt ze al, zoals Haarlem, Zandvoort, Velsen en Haarlemmermeer. "Door middel van het dragen van bodycams, draagt de gemeente, als goed werkgever, bij aan de veiligheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel van haar boa’s", aldus Oost Lievense.

Verplichte training

Wanneer de boa's precies uitgerust worden met een bodycam is nog niet bekend. "Voordat deze door het team Toezicht & Handhaving in gebruik worden genomen, volgen ze eerst een verplichte training. Bloemendaal werkt ambtelijk samen met Heemstede waar ze de bodycams ook gaan gebruiken. Het gezamenlijke team bestaat uit twaalf personen."

De kosten zijn volgens de gemeente wél al duidelijk. "De uitgaven voor de voorzieningen worden bekostigd binnen de hiervoor beschikbare budgetten; om de collega's van bodycams te voorzien, is per gemeente zo’n 4.000 euro vrijgemaakt."