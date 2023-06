Bovenkarspeler voor de rechter na gewelddadige overval en diefstal van 500.000 euro

M.S. (29) uit Bovenkarspel staat vandaag voor de rechter vanwege een zeer gewelddadige overval in Grootebroek. Hij zou in maar van dit jaar het slachtoffer hebben bedreigd met een pistool en met geweld toegang hebben gekregen tot de bankrekening. Daarvan werd bijna 500.000 euro gestolen.

Ondertussen bedreigt hij de bewoner met de dood. "Mijn vrienden staan bij je vrouw in Friesland. Als je de politie belt, maak ik je vrouw dood", bijt de overvaller hem toe. Hij krijgt toegang tot de rekening van de Grootebroeker, steelt 491.000 euro en gaat ervandoor.

Nog diezelfde avond wordt een verdachte in Friesland aangehouden. Het is de 29-jarige M.S uit Bovenkarspel. Of hij op dat moment in de buurt is van de vrouw van het slachtoffer, is onduidelijk.

Vandaag moet hij in een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Haarlem verschijnen.