Zorgen in Velsen om verwachte verkeerschaos dit weekend

Het zomerse weer heeft vaker voor autodrukte en verkeersopstoppingen rond Velsen gezorgd. Maar nu zijn er in de buurt ook nog een paar wegafsluitingen, zoals bij het drukke verkeerspunt de Velsertraverse.

Sluizenroute en de tweede pont

Ook de gesloten sluizenroute, een open zenuw voor Velsenaren, blijft dit weekend zéker dicht, zegt Rijkswaterstaat. Een extra autoverbinding creëren tussen de noord- en zuidkant van het kanaal door verkeersregelaars in te zetten is geen optie, zegt een woordvoerder. Fietsers kunnen overigens wel over de sluizen.

En gelukkig vaart de tweede pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid weer: die was een paar dagen uit de running, maar is op tijd voor het weekend weer gerepareerd. Over een paar weken is de tweede pont overigens weer verdwenen.

'Zit niet op verrassingen te wachten'

Maar bij de zomerdrukte van komend weekend komt nu ook nog eens grootschalige actie van Greenpeace, dat vrijdag op een geheime plek in de buurt kamp gaat opslaan, zodat de actievoerders zaterdag aan de slag kunnen.

Daar wringt de schoen volgens Floor Bal. Hij zit in de raad als eenmansfractie Liberaal Blauw en trekt aan de bel. Bal denkt dat de verkeerssituatie kan uitlopen op een chaos: "Prima, je mag actievoeren, maar ze willen niet zeggen wat ze precies gaan doen. En op zulke verrassingen zit ik als bestuurder niet te wachten, als je ook over de veiligheid en bereikbaarheid van de gemeente gaat. Ga de dialoog aan!"

Zijn 'gekonkelfoes' heeft in ieder geval een klein beetje zin gehad, denkt Bal: de burgemeester heeft van zich laten horen in een open brief: "Veel mensen betekent ook extra drukte. Hou daar alsjeblieft rekening mee en kom als het kan met het openbaar vervoer. Of als je in de buurt woont, op de fiets."

Juist goed nagedacht

Ook zet de gemeente 'aan de noordkant' extra matrixborden en verkeersregelaars in, om al het verkeer in goede banen te leiden. Een woordvoerder: "In het uiterste geval kunnen er wegen worden afgesloten. Mocht dat nodig zijn dan communiceert de gemeente dit via haar (sociale) mediakanalen."

Greenpeace zegt in verweer op de woorden van raadslid Bal heel goed nagedacht te hebben over de verkeersdrukte: "Daarom slaan we juist kamp op. Er wordt ook actie gevoerd op de Noordpier bij Wijk aan Zee. Het dorp is niet per se goed bereikbaar. Nu kunnen actievoerders van tevoren komen."

Het Havenfestival voorziet niet zoveel problemen voor haar eigen bezoekers: "Het is vooral een lokaal feest en door de ervaring van voorgaande edities weten we dat tachtig procent van de bezoekers met de fiets komt. We hebben net als vorig jaar een grote gratis fietsenstalling."