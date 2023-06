Amsterdam aA nl Ringslangen, otters en waterspitsmuizen kunnen nu eilandhoppen bij Zeeburgereiland

Voor otters, ringslangen, waterspitsmuizen, rietvogels en meervleermuizen zijn op het Zeeburgereiland vijf drijvende natuureilanden aangelegd. Ze liggen er pas net dus drukbezocht zijn de eilanden nog niet. Maar stadsecoloog Geert Timmermans hoopt dat het er over één jaar al heel anders uitziet: "Je kan je voorstellen dat het voor de waterspitsmuis echt een leefgebiedje wordt."

Tussen Zeeburgereiland en Steigereiland op IJburg liggen vijf beplante, drijvende eilandjes. De laatste is hier begin deze maand heen gesleept. "We hebben deze eilanden hier neergelegd om een ecologische verbinding te maken", legt stadsecoloog Geert Timmermans uit. "Van de Diemerzeedijk via het Zeeburgereiland richting Waterland. We hebben in heel Nederland een ecologische hoofdstructuur aangelegd - tegenwoordig heet dat het Nationaal Natuurnetwerk - en er voor gezorgd dat bepaalde leefgebieden met elkaar in verbinding komen. Dit was zo'n knelpunt waar je als dier niet heel makkelijk van de ene naar de andere plek kon komen." (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Groene stippen: plaats van drijvende eilanden - gemeente Amsterdam

Tienduizend nieuwe woningen De komende jaren worden in de Sluisbuurt en de Baaibuurten zo'n tienduizend nieuwe woningen gebouwd. Daardoor kunnen planten en dieren in de verdrukking komen, zegt Timmermans. "Op het Zeeburgereiland lag eigenlijk al een groene verbinding. Daar wordt de druk zo groot dat we een alternatief moesten vinden. Waar mensen of honden niet kunnen komen. Dat zijn deze eilanden geworden." (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Tientallen vrijwilligers hebben geholpen met het beplanten van de eilanden. "De bedoeling is dat het uiteindelijk bossige eilanden worden. We hebben daar bepaalde beplanting voor gekozen. Dit water lijkt zoet, maar heeft toch ook een soort brakke invloed. Dus we hebben ook goed gekeken naar planten die het goed doen op die eilanden." Zonnende ringslangen Twee van de eilanden zijn honderd vierkante meter groot, de andere drie zijn 180 vierkante meter. Timmermans: "De eilanden dienen letterlijk als verblijfplekjes waar de dieren even kunnen rusten om vervolgens naar de andere kant te gaan. Maar je kan je voorstellen dat het voor de waterspitsmuis echt een leefgebiedje wordt."

Nu is er nog niet veel leven op de eilanden te zien. Ze liggen er nog maar net, maar over een jaar kan het er volgens Timmermans al heel anders uitzien. "Ik denk dat als de vegetatie hier volgend jaar goed is aangeslagen - als het dus niet kaal is - we al kunnen zeggen dat er een eerste succes is. Je kan zeggen dat het project is geslaagd als hier een keer een zonnende ringslang wordt aangetroffen. Of als we bij de inventarisatie een waterspitsmuis zien wegzwemmen. Maar als hier allemaal insecten op afkomen, of als rietvogeltjes zich hier gaan vestigen, dan is het ook geslaagd."