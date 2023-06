Voorarrest verdachte reeks aanslagen Purmerend maximaal verlengd

De gevangenhouding van een van de verdachten in de zaak rondom de reeks aanslagen in Purmerend is gisteren met dertig dagen verlengd. Hiermee komt de voorlopige hechtenis uit op negentig dagen, de maximaal mogelijke periode.

Op 15 april pakte de politie een 20-jarige verdachte op. Een week daarna, op 20 april, pakte de politie een tweede verdachte op van 21 jaar oud.

Beide mannen komen uit Purmerend, waar binnen een week in april meerdere woningen onder vuur zijn genomen of zijn getroffen door een brandbom. Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal van poging moord of doodslag, poging zware mishandeling, poging afpersing, bedreiging en verboden wapenbezit.

Maatschappelijke onrust

In eerste instantie is het voorarrest van beide jongemannen op 3 mei door de rechter verlengd met zestig dagen. De reden was het nog lopende onderzoek en de vrees dat de verdachten zich opnieuw schuldig zouden maken aan dergelijke criminele activiteiten.

Een ruzie in het criminele milieu zou de oorzaak zijn van de aanslagen, aldus de politie. Er is inmiddels opgeschaald met een Team Grootschalige Opsporing (TGO).

Wat ook een rol kan spelen in het vasthouden van verdachten is de mogelijke maatschappelijke onrust die speelt. De aanslagen op de woningen hebben grote impact gehad op de bewoners en omwonenden. "Het is vreselijk. Niet te bevatten. Ik heb een leeg gevoel", vertelde een van de slachtoffers eerder aan NH.

Nu blijkt dat in ieder geval de 21-jarige verdachte nog zeker dertig dagen vastzit. De andere verdachte komt volgende week voor een rechter in een besloten zitting.

De eerste pro-formazitting over de reeks aanslagen is op 31 juli.