Greenpeace strijkt neer naast Tatasteel, acties tegen fabriek begonnen

Greenpeace is vandaag in alle vroegte neergestreken in Wijk aan Zee. Daar zijn ze begonnen aan de bouw van een actiekamp in beeldenpark Een Zee van Staal, vlakbij Tata Steel. De actievoerders zullen hier hun tenten opslaan en zich voorbereiden op de actie van morgen. Wat er dan exact gaat gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

Om zes uur vanochtend is de milieuorganisatie daarom begonnen met de bouw van het actiekamp. Een bont gezelschap van ongeveer tachtig mensen loopt druk heen en weer, sjouwend met kratten en zakken. Van jong tot oud werkt zich uit de naad om in korte tijd een actiekamp uit de grond te stampen. De stemming lijkt goed. Jack: "Met een geweldig team hebben we deze actie maanden voorbereid. Ik vertrouw erop."

De palen van de chilltent zijn de grond in geslagen, en ook de keuken is al klaar voor gebruik. Bij de ingang bouwt een groep aan de informatietent, waar deelnemers vanmiddag van een juridisch team zullen horen wat er wel en niet mag.

Het kamp is opgezet in beeldenpark Een Zee van Staal, dat precies tussen Wijk aan Zee en Tata Steel in ligt en uitkijkt op de hoogovens. Inmiddels begint het beeldenpark al aardig op een klein festival te lijken.

Bij de chilltent zijn drie dames bezig om de lampsnoeren te ontwarren. Ze hebben "ongelofelijke zorgen" over de toekomst van de aarde, vertelt Hedwig. 60 jaar, en lid van Extinction Rebellion. Op haar zeventiende protesteerde ze al voor de 'baas in eigen buik beweging'. "Ik weet niet zeker of het helpt dat ik hier ben, maar niks doen, is ook geen optie."

Het is nog onduidelijk hoeveel demonstranten vanmiddag naar Wijk aan Zee zullen komen. "De actievoerders hebben zich vooraf niet aangemeld", zegt woordvoerder Wouter Lemm. "Er zitten 1400 mensen in de Telegramgroep, maar je weet niet of die allemaal komen."

Honderden mensen

In de keuken houden we in ieder rekening met vijfhonderd mensen, vertelt de chef van de keuken. Om 6 uur 's ochtends staan er al vier mensen groentes te snijden. Op het veganistische menu staat vanmiddag soep, en vanavond tajin.

Gisteren waarschuwde burgemeester Frank Dales van Velsen de actievoerders van Greenpeace om dit weekend niet het terrein van Tata Steel op te gaan. Het terrein is volgens hem levensgevaarlijk, schrijft hij in een open brief. Greenpeace sloeg snoeihard terug: "Het is juist gevaarlijk om in de buurt van Tata Steel te wonen."