Boze en balende buren van Sonneborn: "En toen werd het stil vanuit de gemeente Haarlem"

Bouwplannen die achter hun rug om worden aangepast. Groen dat langzaam maar zeker uit het plan verdwijnt. Een dure parkeergarage die misschien niet nodig is en een gemeente die ineens niets meer van zich laat horen. En als klap op de vuurpijl: een uitnodiging om in te spreken bij de gemeenteraad die pas op de dag van die bijeenkomst op de mat ploft. De Buren van Sonneborn zijn niet erg te spreken over de gang van zaken rond de ontwikkeling van het braakliggende stuk grond in Haarlem-Noord.

Monique van Alphen - NH / Rob Wtenweerde

De raadscommissie Ontwikkeling buigt zich vanavond over een krediet voor de bouw van een parkeergarage op het voormalige Sonnebornterrein in Haarlem-Noord. Burgemeester en wethouders vragen om maar liefst 20 miljoen euro om 190 extra parkeerplekken te bouwen voor buurtbewoners in de geplande parkeergarage. Maar zit de buurt daar wel op te wachten? Buurtbewoner Monique van Alphen doet vanavond haar zegje in de vergadering. Een aantal betrokken buurtbewoners heeft zich verenigd in de groep Buren van Sonneborn. Monique van Alphen is één van hen. Ze woont inmiddels elf jaar pal naast het braakliggende terrein waar ooit de petrochemische fabriek stond. Van Alphen is niet gelukkig met de manier waarop de gemeente omgaat met inspraak van buurtbewoners. Meest versteende wijk Het terrein ligt in de Indischewijk, volgens Van Alphen de meest versteende wijk van de stad. "In Haarlem is er gemiddeld 30 procent openbaar groen, in onze wijk is dat maar drie procent. Dat is echt heel bedroevend. Daarom hebben we in gesprekken met de projectontwikkelaar die woningen gaat bouwen op het terrein laten weten dat het terrein maximaal veertig procent bebouwd moet worden en de rest groen moet blijven." Dat bleek al snel teveel gevraagd. "Het eerste plan dat ze hadden bedacht, bevatte nog wel een parkje, maar dat zou op het dek van de verdiepte parkeergarage komen te liggen. Een metertje grond op beton, daar heb je niet zoveel aan om hittestress te bestrijden en regenwater af te voeren", zegt Van Alphen. "En toen kwam onlangs ineens het bericht dat die parkeergarage groter en veel hoger zou worden. Het parkje dat overblijft, wordt daardoor veel kleiner. En dat is bedacht zonder enig overleg met ons."

"Het voelt alsof openbaar groen niet meetelt. Groen is kwetsbaar, er valt niets aan te verdienen Monique van Alphen, Buren van Sonneborn

In die nieuwe plannen staan ineens ook meer woningen ingetekend; een deal tussen gemeente en projectontwikkelaar. Een grote wijziging, volgens Van Alphen: "Het wordt allemaal weer een stuk hoger. Gebouwen van tien verdiepingen worden straks dertien hoog, bijvoorbeeld. De gemeente zegt dat we maar moeten afwachten waar de ontwikkelaar mee komt. Maar dan is het te laat, dan heb je niets meer te zeggen." 3 - 30 - 300 Omdat er straks fors minder openbaar groen komt op het Sonnebornterrein, haalt de gemeente haar eigen doelstellingen niet. Monique van Alphen: "Vanuit iedere woning moet je drie bomen kunnen zien, er moet 30 procent openbaar groen in de wijk zijn en binnen 300 meter moet een parkje van enige omvang zijn. Die 30 procent halen ze nooit op deze manier. Het voelt een beetje alsof het groen niet meetelt. Groen is kwetsbaar en geld is leidend. Aan een boom of een grasveld valt niets te verdienen, aan een woning en een parkeerplek wel." De gemeente schaft de wijkraden eind dit jaar af en vervangt die door buurtparticipatie: per project worden betrokken buurtbewoners uitgenodigd om mee te praten over het beleid. Dat blijkt nog niet erg goed te lukken. Van Alphen: "De gemeente wil de wijk vergroenen en wij hebben laten weten dat we heel graag mee willen denken. En toen werd het stil vanuit de gemeente. Echt heel jammer." Post komt veel te laat Het plan om de geplande parkeergarage op het Sonnebornterrein uit te breiden met 190 parkeerplekken voor buurtbewoners, viel de Buren van Sonneborn rauw op het dak. "We hebben de schets gezien, we hoorden alleen dat er vanavond een krediet van 120 miljoen moet worden vrijgegeven. Dat is zuur, er is geen dialoog geweest." De Buren van Sonneborn laten vanavond van zich horen in de raadscommissie Ontwikkeling. "Ik hoop maar dat de raadsleden een gedegen afweging maken. Niet dat ze je braaf aanhoren en overgaan tot de orde van de dag", zegt Van Alphen. Ze hoopt dat er veel meer omwonenden de kans grijpen om hun mening te laten horen, maar ook hier slaat de gemeente de plank volledig mis. Pas vandaag plofte een brief van de gemeente op de mat, waarin de wijzigingen voor het project Sonneborn worden uitgelegd en die verwijst naar de commissievergadering van vanavond. Dat is veel te laat: wie wil inspreken moet zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij de gemeente. Dat betekent dat de omwonenden van Sonneborn pas kunnen meepraten bij een inloopbijeenkomst later dit jaar. Maar dan ligt het bestemmingsplan al ter inzage en is er amper inspraak meer mogelijk.

Oppositie: onacceptabel! De extra parkeerplekken die in de parkeergarage op het terrein moeten komen, zijn bedoeld voor buurtbewoners. Maar het is maar de vraag of de buurt daar mee geholpen is. De onderbouwing van de gemeente is gebaseerd op de invoering van betaald parkeren in de Indischewijk, maar die redenering klopt volgens fractievoorzitter Ruud Kuin van de SP niet. "Ten eerste haalde de rechter vandaag een voorlopige streep door de invoering van het betaald parkeren. De kans op een referendum daarover is daardoor een stap dichterbij. Ten tweede blijkt uit de stukken dat er ook 1119 parkeerplekken uit de wijk moeten verdwijnen. En ze bouwen er 191 bij? Zie je het al voor je, hoe duizend automobilisten op zoek moeten naar een parkeerplek? Gaan die hun auto wegdoen? Je verplaatst het probleem alleen maar. De oppositie vindt dat onacceptabel." De kans bestaat overigens dat het hele onderwerp vanavond van de agenda wordt gehaald door de uitspraak van de rechter over het parkeerreferendum. De gemeente mag voorlopig niets plannen rond het invoeren van het betaald parkeren. En betaald parkeren speelt een belangrijke rol in het dossier Sonneborn.