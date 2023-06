'Meet and greet' met Blaricumse wijkagenten zorgt even voor verwarring: 'Is er iets aan de hand?'

Een goedbedoelde 'meet and greet' met de Blaricumse wijkagenten zorgde vanmorgen in Blaricum even voor verwarring. De groep agenten voor de deur van de plaatselijke supermarkt zorgde ervoor dat buurtbewoners even dachten dat er iets ergs aan de hand was.

Meet and greet wijkagenten Blaricum Michel Hummeling en Samil Yalcin - Pieter Witte

In vol ornaat stonden wijkagenten uit Blaricum, Michel Hummeling en Samil Yalcin, geflankeerd door twee collega's die toevallig kwamen kijken, op het parkeerterrein van de supermarkt in Blaricum voor een meet and greet.

"Is er wat aan de hand, is de Albert heijn gesloten?" Winkelende mevrouw

De aanwezigheid van vier agenten en een politiebusje deed de winkelende mensen afvragen of er iets aan de hand was. "Is de Albert Heijn gesloten?'', vraagt een mevrouw een beetje weifelend. De wijkagenten geven met een grote zwaai van de arm aan dat er niets aan de hand is en de winkel gewoon open is. Meer zichtbaar Michel Hummeling, ook werkzaam in Bussum, laat weten dat er weinig overlast is in het dorp. Met deze actie wilden zij als wijkagenten wel meer zichtbaar en vooral benaderbaar zijn. Dat laatste lukt erg goed, ondanks hun indrukwekkende outfit. Beide agenten spreken iedereen vriendelijk aan en beantwoorden geduldig alle vragen die geïnteresseerden hebben.