Dode man in achtertuin Heuvellaan Bussum is natuurlijke dood gestorven

In de achtertuin van een woning aan de Heuvellaan in Bussum is deze ochtend een dode man aangetroffen. Omdat in eerste instantie een misdrijf niet uitgesloten kon worden, deed de Forensische Politie nader onderzoek. Dit wees uit dat de persoon aan hartfalen was overleden.

Inbraakalarm

Het inbraakalarm van de woning was afgegaan. De man was een bekende van de bewoners en kwam poolshoogte nemen. Bij het betreden van de achtertuin moet de man aan hartfalen zijn overleden. Het inbraakalarm bleek achteraf wegens een technische storing te zijn afgegaan.

Vanwege het feit dat het om een privé kwestie gaat, wil de politie verder niets kwijt over de zaak.