Passie heeft wielrenster Markus van haar vader: "Bij de Tour keken wij altijd bij een tijdrit"

Voor wielrenster Riejanne Markus is er een droom uitgekomen toen ze gisteren Nederlands kampioen tijdrijden werd. "Hier droomde ik al heel lang van en dat het dan lukt is een enorme ontlading. De passie voor het tijdrijden heb ik van mijn vader meegekregen", vertelt een enthousiaste Markus.

De renster uit Amstelveen pakte met overmacht de nationale titel. Op 55 seconden werd Demi Vollering tweede en Annemieke van Vleuten op 1 minuut en 13 seconden derde. Al aan het begin van het seizoen gaf Markus aan dat het NK tijdrijden een belangrijk doel voor haar was, daarom bereidde ze zich tot in de puntjes voor op deze wedstrijd. "Ik ben 21 dagen lang op hoogtestage geweest in Andorra. Daar heb ik mij voorbereid op deze wedstrijd en het NK op de weg."

Ook bij de beloften was er Noord-Hollands succes. Enzo Leijnse uit Amstelveen werd voor het eerst Nederlands kampioen. Leijnse was er al een aantal keer dichtbij, want in 2021 werd hij derde en in 2022 vijfde.

WK tijdrijden

Begin augustus is het WK tijdrijden. Na haar nationale titel lijkt ze haar deelname hieraan veilig te stellen, maar zelf wil ze nog niet vooruitlopen op de zaken. "Op het NK moest ik mij bewijzen door heel hard te rijden. Volgens mij heb ik dat gedaan." Waarschijnlijk wordt de selectie voor het WK tijdrijden voor de Tour de France Femmes (23 juli t/m 30 juli) bekendgemaakt.

NK wielrennen

Aanstaande zaterdag staat het NK wielrennen op de weg op het programma. Markus werd vorig jaar Nederlands kampioen en verdedigt dus haar kampioenstrui. De Noord-Hollandse wielrenster kan aan de bak, want ook de sterke Demi Vollering, Lorena Wiebes en Annemiek van Vleuten staan aan de start. "Een hele lastige wedstrijd. Het NK is één van de lastigste wedstrijden om te winnen. Het parcours leent zich om aanvallend te koersen en dat ga ik ook doen", blikt Markus vooruit.

Na het NK vertrekt Markus voor een trainingskamp naar het Franse Tignes. Daar gaat ze zich voorbereiden op de Tour de France Femmes.