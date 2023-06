'Teamwork' van Egmonders voorkomt veel grotere ramp bij brand zorgboerderij

Het was heet, moeilijk en op een lastige plek. Maar tientallen hulpverleners uit de omgeving, medewerkers van de zorgboerderij en zelfs omwonenden hebben er met hun snelle handelen voor gezorgd dat een nog grotere ramp in Egmond aan den Hoef vannacht is voorkomen.

Hét schuimblusvoertuig van de regio uit Opmeer. - Inter Visual Studio

Een brandweerauto uit Bergen rijdt vannacht met gillende sirenes richting over de Hoeverweg. Binnen maken brandweerlieden zich klaar. "Toen ik in de verte de rode gloed in de lucht zag, zei ik: oké jongens, het is menens. We moeten aan de bak." Het is rond 2.00 uur. Een medewerker met slaapdienst schrikt wakker van het alarm. Er is brand in de geitenstal van De Klompenhoeve. De plek is een begrip in de regio om de geitenkaas, maar ook vanwege de dagbesteding voor tientallen mensen met een beperking. De steeds heviger brandende schuur staat een paar meter bij de woonboerderij vandaan. En daar liggen op dat moment, onder een rieten dak, tien cliënten te slapen. Hulp van tachtig mensen Agenten die stomtoevallig voorbij rijden, zien de brand ook en schakelen hulpdiensten in. Eén brandweerauto wordt opgeroepen. Vervolgens een tweede, en binnen een paar minuten zijn er zeven onderweg. De hulpdiensten komen uit onder meer Alkmaar, Bergen, de Egmonden, Winkel en Opmeer. Uiteindelijk komen er een stuk of tachtig hulpverleners uit de omgeving naar de brand. "Het scenario was: de stal gaat afbranden, maar we gaan er alles aan doen om te voorkomen dat de brand overslaat", beschrijft een vrijwillige brandweerman uit Egmond het moment dat hij komt aanrijden. Bekijk de reportage over de verwoestende brand

Stalbrand Egmond aan den Hoef - NH Nieuws

Medewerkers, de politie en buren van omliggende boerderijen weten de kwetsbare bewoners in veiligheid te brengen. "Ik zag ook dat er allemaal spullen verschoven waren, weg van de schuur. Er is echt goed samengewerkt", zegt Arnoud Aikema van Esdégé-Reigersdaal vandaag. Intussen zijn ook de meer dan tweehonderd geiten uit de stal gered en het weiland ingestuurd. Later worden er nog kippen gered. Terwijl de cliënten omwonenden thuis worden opgevangen en worden opgehaald door ouders, wordt er door brandweerlieden urenlang keihard gewerkt met allemaal technieken.

"Ik ben trots dat we die boerderij hebben weten te redden" Lokale brandweerman

Zo is er een hoogwerker, leggen ze een slang met gaten tussen de brandende geitenschuur en de woning. 'Een defender', een soort gordijn van water, wordt ingezet. Anderen maken een 'stoplijn': ze spuiten heel veel water op een warmtebron zodat de brand niet verder kan gaan. Gevaar door rieten dak "Dan brengen we de vlammen langzaam steeds verder terug", legt een brandweerman uit. Ook is het rieten dak van de woning natgehouden. Verder rijdt uit Opmeer hét schuimblusvoertuig van de regio, vernoemd naar de overleden burgemeester Gert Jan Nijpels, die de brandweer een warm hart toedroeg. Die heeft 5.000 liter water, een bewegende arm, lamp en een warmtebeeldcamera. "Die is echt heel belangrijk geweest vannacht", aldus een brandweerman die 4,5 uur heeft staan blussen.

Inter Visual Studio

Rond 4.30 uur is de brand onder controle. Van de schuur is dan weinig meer over. En oké, naast al het zwoegen, was één geluksfactor: de wind. Die kwam vanuit Alkmaar. "De kans is groot dat als die van de andere kant kwam de vlammen waren overgeslagen." De twee hulpverleners zijn tevreden. "Er is snel gehandeld. Er waren brandweermensen die de omgeving kennen, die wisten waar water uit een sloot te halen was. Ik ben trots dat we die boerderij hebben weten te redden." Dagbesteding is gesloten De dagbesteding De Klompenhoeve is vanaf nu wel gesloten. En daarover is verdriet. Toch voelt de bestuurder Aikema ook opluchting. "De geitjes lijken het goed te doen. Ze vertonen normaal gedrag. We kunnen ze het niet vragen, maar de komende dagen kijken we hoe we ze goed kunnen verzorgen." Voor de bewoners en de andere medewerkers van De Klompenhoeve wordt de komende tijd gekeken naar een andere dagbesteding. Een paar kamers hebben een beetje een waterschade. "Maar het had veel erger kunnen aflopen."

Voor nu geen politie-onderzoek De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. De politie laat weten dat er op dit moment geen forensisch onderzoek wordt gedaan naar de brand. "Dit kan eventueel nog veranderen, maar voor nu is er geen aanleiding voor." De namen van de opgevoerde brandweermannen zijn bekend bij de redactie.