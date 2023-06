Superverzamelaar Rien stouwt schuur vol met 30.000 Disney-items

Als kleine jongen had Rien niets met Disney, maar toen hij in 2000 Disneyland in de Verenigde Staten bezocht, raakte hij bevangen door het virus. Zijn eerste items waren twee Donald Duck-beeldjes, vertelde hij eerder tegen Het Parool . Toen NH zeven jaar geleden bij hem langs ging, stond de teller al op ruim 21.000.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Voor mij is deze collectie helemaal compleet", vertelt Rien aan NH-verslaggever Mohammed Almousa. "Maar als ik kijk naar wat over de hele wereld wordt gemaakt, heb ik nog niet de helft. Als ik alles wil hebben, moet ik nóg drie van die schuren bouwen."

Daarvoor had hij destijds al drie schuren nodig, maar door zijn kopjes en schoteltjes te verkopen, creëerde hij weer wat ruimte voor nieuwe aanwinsten. Zo'n 9.000 om precies te zijn, want vandaag de dag staat de teller op ruim 30.000 figuren.

Zo kreeg hij een paar weken geleden iemand op bezoek die onlangs in een ander museum was geweest en daar vijftien euro voor had betaald. "Hij zei dat hij niet de helft had gezien van wat hij hier zag. Dit is echt indrukwekkend, zei hij."

Testament

En wat er met zijn verzameling gebeurt als Rien er op een dag niet meer is? "Ik heb een testament laten maken. Dan gaat alles naar het Ronald McDonald-huis, waar ouders bij zieke kindjes in het ziekenhuis kunnen blijven slapen."