Paling, witvis, snoekbaars en soms zelfs zalm: meer vissoorten in schonere grachten

Het gaat goed met de visstand in Noord-Holland. Het aantal vissoorten in de grachten van Noord-Hollandse binnensteden neemt daardoor toe. Dat blijkt volgens visbioloog Marco Kraal. "Het water in de grachten is in de afgelopen jaren behoorlijk schoon geworden. Zó schoon dat de meeste vissoorten die we in Nederland van nature aantreffen, gewoon in de gracht kunnen zwemmen."

Een aantal decennia geleden was dat nog ondenkbaar. "Het ligt eraan hoe ver je terug in de tijd gaat, maar als je zestig al zeventig jaar terug had gekeken had er helemaal geen vis in de stadsgrachten van Nederland gezwommen", zegt de bioloog, die ook bekend is van VisTV. "Het water was toen zó vies dat het eigenlijk biologisch dood was: zwart stinkend water. Daar kon helemaal niks in leven."

Door allerlei natuurvriendelijke projecten is de waterkwaliteit van de stadsgrachten verbeterd. "En dat resulteert uiteindelijk in een hele goede visstand. Er zijn natuurlijk altijd wel problemen met allerlei stoffen die er niet in thuis horen, maar het water is nu zó schoon dat de meeste vissoorten die we in Nederland van nature aantreffen gewoon in de gracht kunnen leven." Tegenwoordig kun je zeker zo'n 75 soorten vissen aantreffen in de grachten, stelt Kraal.