Burgemeester Velsen waarschuwt actievoerders voor gevaren Tata-terrein, Greenpeace slaat meteen terug

Burgemeester Frank Dales van Velsen waarschuwt actievoerders van Greenpeace om dit weekend bij protesten om niet het terrein van Tata Steel op te gaan. Het terrein is volgens hem levensgevaarlijk, schrijft hij in een open brief. Greenpeace slaat snoeihard terug: "Het is juist gevaarlijk om in de buurt van Tata Steel te wonen."

Er worden komend weekend een paar honderd demonstranten van Greenpeace in Velsen en Wijk aan Zee verwacht. Er is een demonstratie bij de Noordpier met sprekers en muziek en Greenpeace organiseert een nog geheime actie waarvoor vrijdagmiddag een actiekamp wordt ingericht. Daarnaast protesteren ook enkele andere organisaties, waaronder Kappen met Kolen. Open brief Misschien willen actievoerders het terrein van Tata Steel gaan betreden of bezetten. In de open brief van vandaag waarschuwt burgemeester Frank Dales dus om dat niet te doen. Dales: "Dit is privéterrein dat je niet mag betreden. Het Tata Steel-terrein is uitgestrekt en op meerdere plekken levensgevaarlijk. Met enorme installaties die niet uitgezet kunnen worden, hete stoffen, grote voertuigen waaronder treinen, enzovoort." Greenpeace ziet dat helemaal anders: "De burgemeester mag zich ook achter de oren krabben over de veiligheid van zijn eigen inwoners. Want het is namelijk juist gevaarlijk om in de buurt van Tata Steel te wonen doordat er bijna dagelijks gifwolken uit de fabriek komen", schrijft Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.

"Greenpeace heeft vijftig jaar ervaring met veilig en vreedzaam actievoeren. We zijn goed voorbereid en voeren ook gesprekken met Tata Steel hierover. We gaan demonstreren in het hart van de vervuiling, want we willen dat de meest ziekmakende onderdelen van Tata Steel dicht gaan."