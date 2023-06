Mooi voetbal is niet meer voldoende voor Joris van Overeem in Israël: "Waardeer het nu"

Het is zomerstop voor Joris van Overeem. En dat betekent dat de middenvelder van het Israëlische Maccabi Tel Aviv weer even terug is in het vertrouwde Amsterdam. Met een lach kijkt de oud-AZ'er terug naar zijn eerste seizoen in het Midden-Oosten. "Dit was de juiste stap voor mij."

"De passie voor het voetbal, dat is me van afgelopen seizoen vooral bijgebleven. In Israël gaat dat een stuk verder, dan in de Nederlandse competitie. Dat geldt niet alleen voor de fans, maar ook voor de spelers zelf. De wil om te winnen is zo extreem groot."

"Na acht seizoenen in de eredivisie voelde ik de behoefte aan nieuwe prikkels", vertelt Joris van Overeem over de transfer van vorige zomer. Na vier jaar FC Utrecht tekende hij bij Maccabi Tel Aviv. "Spelen in andere stadions, nieuwe medespelers, onbekende tegenstanders en een andere cultuur. Dat wilde ik graag en ik kan nu zeggen dat ik blij ben dat ik daarvoor gekozen heb."

In november 2016 ging Van Overeem met AZ al eens bij Maccabi Tel Aviv op bezoek voor de Europa League. De Amsterdammer wist dus wel een beetje wat hij kon verwachten, maar de derby tegen Hapoel Tel Aviv in het Bloomfield Stadium was qua entourage van een geheel andere orde. "Tijdens deze wedstrijden wordt er echt van alles op het veld gegooid en tijdrekken is de normaalste zaak van de wereld. Het spel lag constant stil en alleen al de blessuretijd in de eerste helft duurde 27 minuten. De fans van de ploeg die achter staat verpesten gewoon de wedstrijd. Spelers die glazen bier over zich heen krijgen, stelt hier niets voor."

"Ik moest er in het begin wel aan wennen", geeft de 29-jarige oud-AZ'er toe. Van Overeem is een voetballer die graag combineert en veel energie in z'n spel stopt. "Ik denk niet dat ik ben veranderd als type voetballer, want tijdrekken en andere vormen van spelbederf zit niet in mijn aard. Wel waardeer ik nu die extreme wil om te winnen. Een lekker potje voetballen is niet meer voldoende, ik ben nu meer gericht op het resultaat."

Enkelblessure

Door een afgescheurde enkelband speelde Van Overeem lang niet alles. "Dat gebeurde in het laatste voorrondeduel van de Conference League tegen Nice. Ik speelde daarvoor alles, maar daarna lag ik lang in de lappenmand en vervolgens kregen we een nieuwe coach. Dat pakte voor mij in het begin niet goed uit, het duurde even voor ik mezelf weer terug in het elftal vocht." In totaal speelde Van Overeem 21 wedstrijden in alle competities.

