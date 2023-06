Bedrijven en overheid maken in Maxima-centrale start met waterstof-economie

De Maxima-centrale naast de IJsselmeerdijk bij Lelystad wordt op dit moment al omgebouwd om ook op waterstof te kunnen draaien.

Het doel van Flevoland Hydrogen Valley is om 'samen de waterstofeconomie in Flevoland te laten groeien en bloeien'. Volgens de provincie ontstaat er door het koppelen van aanbieders en afnemers van waterstof nieuwe bedrijvigheid. Het gebruik van fossiele brandstoffen kan in de toekomst verder worden verminderd.

Van plan naar uitvoering

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman wil komen tot een energiehub, waarin alle waterstofpartijen verenigd zijn: "We gaan hiermee van plan naar uitvoering, dat hebben we de afgelopen periode begeleid. We spreken vandaag over vergunningen, veiligheid van waterstof en het betrekken van onderwijsinstellingen."

De vraag is waar Flevoland waterstof voor wil inzetten. "We denken aan toepassingen voor de zware mobiliteit. Zeker nog niet voor huishoudens. Soms hebben we energieoverschotten, dan kunnen we waterstof gaan gebruiken als tijdelijke opslag", aldus Appelman.