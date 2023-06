Opnieuw miljoenen beschikbaar voor leningen starters woningmarkt

Lelystad wil nog eens 15 miljoen euro in een pot stoppen om starters op de woningmarkt te helpen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor. Eerder was 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Starterslening. Met het voorstel zou het fonds 26 miljoen euro gaan bedragen. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan.

Wie voor het eerst een huis wil kopen loopt vaak tegen de financiering aan. De hypotheek die een bank verstrekt is doorgaans te weinig om het huis te kunnen kopen. Daarnaast hebben veel starters zelf onvoldoende geld om het gat tussen de hypotheek en de vraagprijs te dichten. De Starterslening kan daarbij helpen.

Maximaal 65.000 euro

Kopers kunnen onder voorwaarden maximaal 65.000 euro lenen. De woning moet vallen binnen de grenzen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die bedraagt momenteel maximaal 430.000 euro. Als iemand een huis koopt onder de grens van de NHG is de verstrekker van de hypotheek er zeker van dat de schuld wordt terugbetaald op het moment dat de koper zelf niet meer kan betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand zijn baan verliest.

De Starterslening is een aanvulling op de normale hypotheek en bedraagt maximaal 20% van de koopsom. In de eerste drie jaar hoeft geen rente en aflossing betaald te worden, daarna wel. De Starterslening kan verder altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij afgelost worden.