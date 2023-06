Woonwagenbewoners blij met belofte extra standplaatsen: "Niemand van ons wil een huis"

De woonwagengemeenschap bestaat nu uit 58 standplaatsen, verspreid over twaalf kleine kampjes. Op zowel bestaande kampjes als op nieuwe locaties wordt gekeken of er standplaatsen bij kunnen komen. Dit jaar wordt nog een locatie aangewezen waar extra woonwagenstandplaatsen komen, meldt de gemeente.

"Er is eigenlijk geen woonwagenbewoner die een huis in wilt"

Voor de woonwagenbewoners is vooral de snelheid belangrijk. "Voor ons is het een simpel verhaal: zo goed als elke locatie is goed", vertelt hij. "Er is eigenlijk geen woonwagenbewoner die een huis in wilt." Als voorbeeld vertelt hij over Peter Kolf (37) die uit noodzaak nog steeds bij zijn moeder woont en samen met hem heeft gestreden voor meer woonwagenstandplaatsen.

Zodra de 21 extra standplaatsen zijn gerealiseerd, hanteert de gemeente de regel dat er per 2.000 nieuwe woningen ook 3 nieuwe standplaatsen worden aangewezen. "Dat had eigenlijk altijd al moeten gebeuren", vertelt Barry. "Dat was de fout van de gemeente, en eigenlijk in heel Nederland."