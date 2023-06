Was jij getuige van B-Day in Blokker? NH zoekt je!

Volgend jaar is het 60 jaar geleden: het 'Wonder van Blokker’. Op 6 juni 1964, B-day, gaven The Beatles de enige optredens op Nederlandse bodem, uitgerekend in het West-Friese dorp. De redactie van NH Nieuws is op zoek naar mensen die bij deze historische gebeurtenis aanwezig zijn geweest en een bijzonder verhaal te vertellen hebben,

Ze hadden misschien wel de beste plaatsen van iedereen. Wie goed kijkt, ziet op de foto tijdens het optreden enkele mensen door het doek spieken, op slechts enkele meters van de legendarische muzikanten uit Liverpool. Het jongetje in het midden kijkt verwonderd naar Paul McCartney, John Lennon, George Harrisson en Jimmy Nicol – de drummer die Ringo Starr verving. Wie is hij? En hoe heeft hij dit magische moment beleefd?

Getuigen

De redactie is op zoek naar getuigen van deze memorabele dag, ook wel B-day genoemd. Er waren in de Veilinghal van Blokker in de avond zo'n 7.000 bezoekers. Niet alleen uitzinnige fans, maar er waren ook vrijwilligers vanuit het lokale verenigingsleven aan het werk. Achter de bar, in de catering of in de garderobe. Ook waren er veel agenten aanwezig, om alles in goede banen te leiden. Misschien heb je een van de leden van The Beatles zelfs wel ontmoet?

Ben of ken jij zo iemand én heb je een mooi verhaal over 6 juni 1964 en zou je dit voor de camera willen vertellen? Dan komen we graag in contact!