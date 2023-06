De Peiling: ik word gek van de hooikoorts dit jaar

Het is weer pollentijd en dat betekent voor veel mensen: niezen, een verstopte neus en jeukende of tranende ogen. Tel daar benauwdheid en moeheid bij op en het feest is compleet. Herkenbaar of een ver-van-je-bedshow? Word jij gek van de hooikoorts of ben je juist de hooikoorts-klagers zat?

Het hooikoortsseizoen kan maar liefst tien maanden duren. De meeste bomen, grassen en planten bloeien namelijk tussen februari en september. Wanneer je het meest last hebt van hooikoorts, is afhankelijk van de soort pollen waar je allergisch voor bent. Ook het weer speelt een rol, want op warme en winderige dagen is de kans op rondvliegende pollen het grootst.

Tips welkom!

Miljoenen mensen in Nederland hebben er last van. Vooral nu, want het is in de maanden mei, juni en juli de piektijd van de bloeiende grassen. Het stuifmeel - ook wel pollen genoemd - komt in je mond, neus en ogen en dat zorgt voor klachten. Dus ongeveer twintig procent van de Nederlanders gaat nu niezend en snotterend door het leven.

Herkenbaar? Zit jij in deze tijd het liefste binnen? Of heb je andere een tip hoe je de hooikoorts de baas blijft? We horen het graag!