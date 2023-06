Elmer maakt nummers over seks, schaamte en wraak: "Ik neuk je vader zonder condoom"

Overdag is actrice Merel Pauw een enthousiaste, beschaafde vrouw die geniet van samen zijn met vrienden, van de zon en van knutselen. Maar 's avonds kruipt ze in de huid van haar alter ego Elmer en laat ze een heel andere kant van zichzelf zien. In pak en met plaksnor op brengt ze raps over wraakseks, blokkades tijdens het vrijen en de verziekte showbizz vol enge mannen. "Zowel Merel als Elmer hebben meerdere karakters in zich zitten. Elmer is een verzonnen figuur, maar Elmer is wel echt!" zegt Merel.

NH ontmoet actrice Merel Pauw in Amsterdam-Noord, waar ze ook woont. Het stadsdeel heeft nog veel authentieke plekken en bewoners, maar wordt ook in rap tempo overspoeld door yuppen en toeristen. "Laatst zat ik bij mijn lievelingstentje en daar zaten allemaal van die yuppen, toen dacht ik: 'Laat ze oprotten.'"

Merel ziet er strak uit in haar mannenkostuum. Maar wie hebben we nu voor ons, Merel of Elmer? "Ik ben natuurlijk Merel, maar Elmer ben ik ook. Mensen hebben allemaal verschillende personen in zich, met Elmer kan ik dat goed kwijt" vertelt Merel. "En ach, dat gedoe over Merel en Elmer. Wordt Ronnie Flex dat ook gevraagd? Het is gewoon een artiestennaam."

Booty bass

Als Elmer maakt Merel heftige raps. Bijvoorbeeld het nummer Je vader, waarin ze wraak neemt op een vriendin door met haar vader naar bed te gaan en een kind te krijgen. "Het nummer is gebasseerd op Miami bass of Booty bass en dat zijn raps waarin ze schelden zoals 'I'm gonna fuck that bitch in the ass' en daar hou ik erg van" vertelt Merel "Als grap heb ik dat nummer in een half uur geschreven. Het is gewoon voor de lol, je moet er niks achter zoeken".

Merel benadrukt dat ze als Elmer ook andere, veel gevoeliger, verdrietigere nummers maakt. In het nummer Nothing Ontploffing rapt ze over een paniekaanval tijdens de seks. "Ik heb dat meerdere keren zelf meegemaakt en ik ben daar zo onzeker over", zegt Merel. "Ik had dat nog nooit gehoord in een nummer en dacht: 'Er moeten toch veel meer mensen ervaring mee hebben?' Als ik het nummer live breng, voel ik ook heel veel verbinding met het publiek."