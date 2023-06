Haarlemmers, investeer in frisse lucht: jonge bomen snakken naar water

De gemeente is er in deze droge periode helaas niet op bedacht om meer water te geven en dus moeten Haarlemmers helpen. "Zie je een boom, zeker een nieuw geplante voor je huis staan, geef die dan alsjeblieft water. Bomen jonger dan drie jaar hebben namelijk extra water nodig om goed te groeien", aldus Daphne.

Emmertjes water halen

Het is beter om een keer een grote hoeveelheid (wekelijks zo'n tien emmers) water te geven dan meerdere keren kleine hoeveelheden. "Dan komt het water dieper de grond in waardoor het wortelstelsel zich ook daar ontwikkelt. Let wel: giet het water niet in een drainbuis. Die is bedoeld om lucht bij de wortels te brengen en loopt onder de kluit door. Het water komt dan niet bij de wortels."

Wederdienst van de boom

Bomen water geven is een investering voor later, want de boom geeft de bewoners zeker iets terug. "Als je nu de bomen helpt, pluk je daar later de vruchten van. Denk bijvoorbeeld aan frisse lucht en schaduw", besluit Daphne.