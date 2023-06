Woede om mishandeling Obdammer: "Nu was het mijn vader, maar wie is de volgende?"

Een gebroken ondergebit, een flinke bult op zijn hoofd en een bont en blauw gezicht. Het zijn de ongewilde souvenirs die een 67-jarige man uit Obdam overhield aan de mishandeling op straat, afgelopen zaterdag. De politie is de daders nog niet op het spoor, maar er wordt in Obdam nadrukkelijk gewezen naar een groepje scooterrijders, dat al langere tijd voor overlast zorgt.

Afgelopen zaterdagavond laat werd ze gebeld. Haar vader was op de Weerestraat belaagd en mishandeld door een groepje scooterrijders. Toen één van de bestuurders afstapte, kreeg hij een vuist in zijn gezicht, zo maakte de politie eerder bekend. Het slachtoffer raakte bewusteloos en is ter plekke behandeld. In het ziekenhuis werd hij verder onderzocht. "Er werd een scan gemaakt, om te kijken of hij inwendige bloedingen had. Die waren er gelukkig niet."

Ze is nog amper van de schrik bekomen. De dochter van het 67-jarige slachtoffer - een toch al kwetsbare man - is kwaad en verrast door de plotselinge woedeaanval richting haar vader. "Ik vind het een heel naar idee dat je iemand anders opzettelijk pijn doet. Dat voelt heel onrechtvaardig."

Naar de aanleiding voor de woede-uitbarsting is het gissen. Het slachtoffer uit Obdam heeft moeite met het korte geheugen en kan zich het voorval niet herinneren. De dochter hoopt - net als de politie - op de hulp van getuigen. "We weten eigenlijk nog niets. We hebben alleen informatie van de politie gekregen. Ik hoop dat er mensen zijn die iets gezien hebben én hun mond open durven te doen. Zodat de politie de daders kan oppakken. Want nu was het mijn vader, maar wie is de volgende?"

Wie verantwoordelijk is voor de mishandeling, is dus onbekend. De politie heeft nog niemand aan kunnen houden. In de buurt van de Weerestraat wordt al snel en veelvuldig gewezen naar een groepje motor-/scooterrijders, dat al langere tijd voor overlast zorgt.