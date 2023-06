Kittens gedumpt bij dierenasiel Oostzaan: "Bang en getraumatiseerd"

In korte tijd zijn meerdere katjes gedumpt bij het dierenasiel in Oostzaan. Sleepy, Abu, Aladdin en Peanut werden allemaal achtergelaten, terwijl sommigen nog maar een paar weken oud waren. "Gelukkig zitten ze nu veilig bij ons en krijgen ze alle zorg en aandacht die ze nodig hebben."

Het dierenasiel Oostzaan plaatste gisteren op Facebook het bericht van de katjes. Ze zeggen geschrokken te zijn van alle katten die zijn achtergelaten. Waakzaamheid is belangrijk, zeggen ze. "Met deze warmte zijn dumpingen echt heel gevaarlijk en we hopen niet dat de aantallen toe blijven nemen."

Ook kittens



Tussen de katten zitten een paar flinke jonkies. Van twee katten weet het asiel zeker dat ze in de steek gelaten zijn. Van de derde hebben ze niet genoeg zekerheid en informatie om van een dumping te spreken. "We krijgen de katten van de dierenambulance. Zij pakken de melding op en rijden naar de plek toe om ze op te halen. De informatie bij deze kat was heel summier", zegt Rob Vermeer van dierenasiel Oostzaan.





Een kitten van 4,5 maand oud, genaamd Abu, werd in een kooitje met voer achtergelaten en gevonden door een agent bij de Dapperstraat in Amsterdam-Oost. Alladin is nog geen acht weken oud en werd gebracht door een chauffeur van een taxibedrijf die dieren vervoert. Veel informatie is er niet, maar er wordt verwacht dat het ook hier om een dumping gaat.



Ook werd Peanut, een jongvolwassen kater, geloosd door de eigenaar die de kat had overgenomen van de vorige eigenaar. Die was niet meer in staat om voor de kat te zorgen. Toch werd het beestje geloosd bij de oude eigenaar, waar de kat is opgehaald door de dierenambulance.