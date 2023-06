Callantsoog aA nl Kom naar het Zwanenwater en zie de wereld door een roze bril

"De rietorchis, de wespenorchis, de bijenorchis, de welriekende nachtorchis, de bijenorchis...", Lucien Klomp is nog maar net begonnen met zijn opsomming van de orchideeënsoorten die te vinden zijn in het Zwanenwater. De boswachter van Natuurmonumenten leidt Natuurlijk Noord-Holland rond in hét orchideeënparadijs van onze provincie. 2023 is het vijftigste jaar dat Natuurmonumenten dit natte natuurgebied bij Callantsoog beheert. Het is inmiddels een toeristische trekker geworden.

Langs het pad staan een paar mensen naar de grond te kijken. Ook de lenzen van hun camera's zijn gericht op het gras voor hun voeten. "Volgens mij is het er een hoor, ik weet het zeker." Boswachter Lucien bevestigt het: "Dat is inderdaad een bijenorchis, dat heeft u goed gezien." Het statief wordt nog even verzet om een nog betere foto te kunnen maken. "Kijk daar komen we voor, we zijn natuurliefhebbers met een speciaal plekje in ons hart voor de orchidee." De tongval verraadt dat ze er een flinke autorit uit het zuiden voor over hebben gehad om hier in het Zwanenwater te kunnen zijn. Tekst gaat verder na de foto.

De bijenorchis komt steeds vaker voor in Nederland - NH Nieuws/Stephan Roest

Naar de bijenorchis was het nog best zoeken, maar ze staan gelukkig vlak langs het pad. "Je ziet steeds vaker bijenorchissen in Nederland, maar ze zijn nog best zeldzaam." Dat kan je niet zeggen van de rietorchis. Knol: "De rietorchis is van alle orchideeën het snelst tevreden. Een arme grond die een beetje nat is, niet te voeg maaien en grote kans dat je hem zelfs in je tuin krijgt." Het bewijs staat bij duizenden te bewonderen. Grote stukken Zwanenwater kleuren roze van deze grote orchidee. Tekst gaat verder na de foto.

De rietrorchis is de meest voorkomende orchidee in Noord-Holland - NH Nieuws/Stephan Roest

Veel subtieler van verschijning is de welriekende nachtorchis. Ze steekt wat bleekjes af bij haar meer kleurrijke familieleden. "Maar als je ze eenmaal gezien hebt, vindt je ze op steeds meer plekken", zegt Lucien blij. "Het is echt prachtig nu, de ene na de andere soort schiet in bloei. Sommige houden van natte veldjes, andere hebben liever wat drogere voeten." Binnenkort hoopt Lucien een nieuwe orchideeënsoort officieel te kunnen toevoegen aan de lijst. "Vorig jaar heeft iemand zeer waarschijnlijk ergens hondskruid gezien. We moeten nu afwachten of hij in de buurt van die plek weer opkomt zodat we dat kunnen bevestigen." Het zou een nieuwe parel zijn aan het sieraad dat het Zwanenwater is.