Knik in 'knip' op Kattenburgergracht: "Vrachtwagen ging er dwars doorheen"

In een van de slagbomen om de sluiproute op de Kattenburgergracht tegen te houden zit een forse knik, een tweede is volledig verdwenen. Volgens een tipgever reed er gisteravond een geïrriteerde vrachtwagenchauffeur dwars door de knip heen en liet vervolgens een gedeukte slagboom achter.

De tipgever vertelt tegen AT5 dat de vrachtwagen 'snoeihard' door de slagboom reed en vervolgens zijn weg gewoon vervolgde. "Dan heb je wel veel lef en nog veel meer frustratie." Op de naastgelegen Kattenburgerstraat staat sinds de start van de knipproef grote periodes van de dag een file, wat bij automobilisten en het GVB voor veel irritatie zorgt.

Een paar meter verderop is een slagboom door een vrachtwagenchauffeur zelfs zo erg beschadigd dat deze nu helemaal verdwenen is. Een verkeersregelaar ter plaatste laat weten dat het wel vaker voorkomt dat vrachtwagens gewoon doorrijden als de slagbomen nog niet helemaal open zijn. De gemeente zegt later met een reactie te komen.