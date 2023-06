De 72-jarige vrouw uit Monnickendam is in goede gezondheid gevonden. Op en rond het Markermeer werd gisteravond al de hele tijd naar haar gezocht

De hulpdiensten zochten langs de dijk van Monnickendam naar Marken en op het Hemmeland.

'Elders in het land'

"Elders in het land is ze in goede gezondheid aangetroffen", vertelt de politie. "Ze is overgedragen aan haar eigen zorgkader."

De KNRM, brandweer en politie zochten gisteravond naar de vrouw. Eerder werd een Burgernet bericht uitgegeven.