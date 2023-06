Stal zorgboerderij Egmond aan den Hoef afgefikt, 250 geitjes gered

In Egmond aan den Hoef is vannacht een zeer grote brand uitgebroken bij de stal van een zorgboerderij. De 250 geitjes konden door de brandweer worden gered.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in de zorgboerderij wonen en tegelijkertijd werken. Op de boerderij wonen cliënten in een appartement, samen met zorgmedewerkers. Elf aanwezigen, waaronder een verzorger, stonden rechtop in bed. De begeleider ontdekte de brand en werd, samen met de tien anderen, ergens anders ondergebracht.

Aan de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef is rond de klok van twee uur een grote brand uitgebroken. Het gaat om de stal van zorgboerderij De Klompenhoeve.

"In de schuur sloegen de vlammen uit het dak. De brand heeft helaas de hele stal grotendeels verwoest", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Honderden geitjes

Er waren veel brandweerwagens met bluseenheden nodig om de brand te blussen. Rond half vijf was de brand onder controle. Volgens de veiligheidsregio zijn alle 250 geiten door de brandweer uit de stal gehaald. Die moeten voorlopig op een nabijgelegen weide blijven.

Maar van de vrij grote schuur is weinig tot niets meer over. Duidelijkheid over de oorzaak van de brand is er niet.