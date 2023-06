GVB is filerijden in Kattenburgerstraat zat: bus 43 blijft weg

Op de eigen site staat dat de route is aangepast 'wegens (verwachte) verkeersdrukte door de knip in de Weesperstraat'. De haltes die vervallen zijn de Prins Hendrikkade, het Kadijksplein, de Kattenburgerstraat en de Piet Heinkade.

Bart Vink, stadsdeelvoorzitter van Zuid, twitterde eerder vandaag dat de ritten die hij in deze bus aflegt tegenwoordig 45 of 50 minuten duren. "De bus staat bijna alleen stil in files van auto’s… ga deze bus vanaf nu mijden, want dit is geen doen… "