Vader Leo kan kaal schoolplein niet aanzien en haalt geld op voor speeltoestellen

Geen geld voor een fatsoenlijk schoolplein voor de school: dat klinkt misschien gek, maar voor de kinderen van het speciaal onderwijs op Heliomare De Ruimte in Heerhugowaard is het de bittere realiteit. Door de hoger uitgevallen bouwkosten na de verhuizing van de school van Bergen naar Heerhugowaard, is er geen geld meer voor speeltoestellen. Daardoor is het schoolplein op dit moment een kale vlakte. Dat kan niet, vindt vader Leo van Est. Hij is een inzamelingsactie gestart om alsnog een speeltuin te kunnen aanleggen.

Leo en zijn zevenjarige zoontje Henk op het schoolplein - Aangeleverd

Op de nieuwe school in Heerhugowaard zitten zo'n vierhonderd kinderen met een mentale of lichamelijke beperking. Leo's zoontje Henk van zeven jaar zit op de school en tijdens een gesprek met een leraar hoorde de vader dat er geen geld meer was voor een fatsoenlijk speelplein. "Dat gesprek was nog op de oude school." "Door de oorlog in Oekraïne waren de bouwkosten voor het nieuwe pand enorm toegenomen. Ook hadden een aantal sponsors zich teruggetrokken. De school zelf was klaar, maar er was geen geld meer voor speeltoestellen. Toen zei ik: 'Dit kan niet.'" Daarom besloot Leo om zelf geld in te zamelen, met hulp van vrienden, familie, kennissen en zijn zakelijke relaties. Hij startte een inzamelingsactie en daar staat de teller na een week op ruim zestienduizend euro. In totaal wil hij negentigduizend euro bij elkaar krijgen. 'Speciale' kinderen Dat is een hoop geld, maar wel hard nodig volgens Leo. "De speeltoestellen voor wat ik de 'speciale kinderen' noem, zijn veel duurder dan normaal. Een schommel met een speciale valvloer kost bijvoorbeeld al tienduizend euro. Daarnaast moeten de toestellen ook allemaal een speciaal keurmerk qua veiligheid hebben. Dat maakt het zo duur. Iemand van school liet me de kosten zien voor één schommel, een veldje met wat paaltjes en een glijbaan. 34.000 euro."

"Jij en ik kunnen ons makkelijk vermaken met een bal. Maar dat kunnen deze kinderen niet" Leo van Est

De 'speciale kinderen', zoals Leo ze noemt, hebben ook echt speeltoestellen op het schoolplein nodig, vertelt hij. "Jij en ik kunnen ons makkelijk vermaken met een bal. Maar dat kunnen deze kinderen niet. En ik vind dat elk kind moet kunnen spelen. Die kinderen helemaal. Het is niet niks wat zij allemaal in hun rugzakje meedragen." Nu staat er alleen een gedoneerde watertafel op het schoolplein. Maar Leo heeft grootse plannen. "We willen een soort voetbalveldje aanleggen, zodat de kinderen daar ook buiten kunnen gymmen. Verder willen we meer speeltoestellen, een schommel, een glijbaan en dingen zoals fietsjes." Benefietavond Leo hoopt dat hij voor de start van de bouwvak het bedrag bij elkaar heeft, zodat hij het schoolplein op tijd gereed kan maken voor het nieuwe schooljaar. Maar mocht dat niet lukken, heeft hij nog een ander plannetje. "We gaan in oktober ook een benefietavond organiseren in De Roode Leeuw in Zuid-Scharwoude. Ik ken best wel wat zangertjes en dj's, dus zo kunnen we misschien iets voor elkaar betekenen."

Leo met zoontje Henk op het lege schoolplein - Aangeleverd