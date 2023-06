Slapende Spaarndammer gewekt door felle woningbrand, mogelijk aangestoken

Een 'korte, maar hevige' brand heeft vanmiddag een woning aan het Westhoff in Spaarndam-Oost grotendeels in de as gelegd. De bewoner heeft geluk gehad: hij deed een dutje op de bank toen de brand begon.

De brand begon klein, maar hoe de brand exact is ontstaan, is nog niet duidelijk. Daarom doet de brandweer onderzoek naar de oorzaak. "We houden er rekening mee dat er mogelijk sprake is van brandstichting", bevestigt een politiewoordvoerder tegen NH.

De bewoner was in de woning aanwezig en lag volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio 'op de bank te slapen'. "Hij werd door de rook gewekt, en heeft de woning op tijd kunnen verlaten." Omdat hij mogelijk wat rook had binnengekregen, is hij wel nagekeken door ambulancepersoneel.

Woning onbewoonbaar

De brand heeft zoveel schade aangericht dat de woning voorlopig onbewoonbaar is. "De woning is van voor tot achteren onbewoonbaar", vult de woordvoerder aan. Dat er sprake is geweest van een explosie, zoals een omwonende tegen NH vertelt, kan hij niet bevestigen.

Het vuur greep snel om zich heen, maar was ook snel geblust, vult de woordvoerder aan. Meerdere woningen naast de getroffen woning zijn naar verluidt tijdelijk onbewoonbaar vanwege rook- en roetschade.