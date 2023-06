Sjors trapt na blessure boezemvriend Tom door met fietstocht voor het goede doel

Goede vrienden Sjors Brand en Tom de Vos fietsen door Nederland om geld op te halen voor mensen met psychische klachten. En niet zomaar een fietstocht: ze fietsen vierhonderd kilometer. Vanmiddag passeerden ze 't Gooi. Helaas moest Tom stoppen, maar zijn vader Richard neemt het van hem over. Onderweg konden Richard en Sjors vertellen hoe het ging: "Tweehonderd kilometer gehad, nu zijn we pas echt begonnen!"

De langste dag van het jaar is vandaag, en juist op deze dag zouden vrienden Tom en Sjors de zwaarste beproeving van hun leven aangaan. Maar het noodlot sloeg toe: Tom liep onderweg een scheur in zijn spier op, waardoor hij moest afstappen. Toms vader, Richard, heeft het stokje van hem overgenomen.

Op een zandweggetje in Blaricum kon Sjors een korte update geven over hoe de reis tot nu toe verliep: "Richard zegt vaak verstand op nul en gewoon trappen. Het vloeken is begonnen! Net tegenwind, maar nu gaat het beter."

Elkaar steunen

De mannen rijden voor stichting MIND. Deze stichting zet zich in voor mensen met mentale problemen.

Tom heeft hier zelf last van gehad en zet zich nu in voor anderen. Sjors steunt zijn vriend door dik en dun: "Tom heeft zelf erg gestruggled een paar jaar geleden, dus het is heel erg dapper van hem dat hij zich zo open heeft durven stellen. Deze uitdaging doen we om aandacht te genereren om mentale gezondheid in Nederland te steunen."