Hilversumse stadsdichter Charlotte de Raad wil brug slaan tussen poëzie en jongeren

Charlottes liefde voor schrijven begon op jonge leeftijd. "Vanaf groep 3 schreef ik al verhalen op de typemachine. Mijn passie voor schrijven groeide geleidelijk. Op de basisschool raakte ik geïnteresseerd in dichten. Het was een manier om mijn gevoelens te uiten en dingen te verwerken”, aldus Charlotte.

Later volgde ze veel dichtworkshops en raakte geïnteresseerd in spoken word: het voordragen van gedichten voor publiek. “Op het podium staan geeft me het gevoel dat ik echt leef. Je staat daar. Er is verbinding met het publiek en dat kan niemand ontkennen. Echt super vet.”

Meer diepgang en betekenis

Als stadsdichter heeft Charlotte de mogelijkheid om met haar poëzie veel Hilversummers te bereiken. Ze schrijft acht gedichten per jaar in opdracht van de gemeente Hilversum. Die draagt ze voor bij evenementen, zoals herdenkingen, festivals en feestelijke openingen. “Dat je voor een stad gedichten kan maken, voor heel veel mensen mag spreken en belangrijke thema's aan mag kaarten vind ik echt heel bijzonder. Het geeft mij de kans om diepgang en betekenis te geven aan bijzondere evenementen en gelegenheden in de stad”, vertelt ze enthousiast.

Out spoken

Daarnaast heeft ze ook haar eigen persoonlijke doelen als stadsdichter. Zo wil ze poëzie onder de aandacht brengen bij jongeren.

Charlotte: "Dat vind ik heel belangrijk, want dat is ook hoe ik ben begonnen. Ik waardeer heel erg dat ik de kans heb gekregen, heb mogen leren en het podium aangereikt heb gekregen. Juist om die ervaring op te doen. Nu ik hier sta en meer mogelijkheden heb, wil ik dat ook voor anderen kunnen doen.”

Ze biedt jongeren een podium via Out Spoken: het poëzie en spoken word podium in Hilversum. “Hier kunnen mensen hun woorden, meningen gevoelens en kwetsbaarheid delen. De spoken word-gemeenschap is een liefdevolle en respectvolle omgeving, waar iedereen elkaar versterkt. Een plek waar je altijd veilig bent”, aldus Charlotte.